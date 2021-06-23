В Заринском районе построят современный комплекс по производству молока

Агропромышленный форум "День поля" проходит в Алтайском крае. Здесь власти региона планируют подписать ряд важных соглашений.

По словам губернатора Виктора Томенко, объём контрактов, которые будут заключены на форуме, оценивается в три миллиарда рублей. При этом глава региона предположил, что это не весь объём возможных инвестиций.

"Например, сегодня мы, правительство Алтайского края, подписали соглашение с инвесторами – ООО "Блиновское", в рамках которого планируется в Заринском районе построить современный комплекс по производству молока. Речь идёт о животноводческом комплексе примерно на три тысячи голов. Это около двухсот рабочих мест. Инвестиции в этот объект оцениваются в пять миллиардов рублей. Это значимый и для района, и для нашего края проект", – сказал глава региона.