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Глаз – алмаз. В клинике "Евростиль" рассказали, как сохранить зрение 

, ИА "Амител"
Что делать, если появились проблемы

Глаза – это окна в мир. Когда со зрением всё хорошо, человек воспринимает это как само собой разумеющееся. И осознаёт всю важность этого органа чувств только когда появляются проблемы. Вот уже более 15 лет на страже тех, кто ещё ни на что не жалуется, и в помощь тем, у кого стало "минусить" и мутнеть, стоит клиника микрохирургии глаза "Евростиль". В год своего юбилея в клинике рассказали, как важно беречь глаза и что делать, если появились проблемы. 

1
Как уберечь свои глаза?

Да, сейчас будет затёртая до дыр мысль о том, что зрение нужно беречь. И смолоду, и в возрасте. Но именно этот совет – самый главный. И в него входят несколько простых правил: 

  • давать глазам отдыхать в течение дня и хорошо высыпаться ночью; 
  • не читать, не смотреть телевизор при плохом освещении, в транспорте, в движении; 
  • не щуриться; 
  • правильно питаться, употреблять витамины;
  • хотя бы раз в год посещать офтальмолога, даже если кажется, что видите нормально.

Вроде всё просто и понятно, но, казалось бы, зачем к врачу-то ходить, если всё хорошо. В клинике "Евростиль" пояснили, что на то есть важная причина. Бывает, что пациент может даже не знать, что у него есть какие-то офтальмологические заболевания. Например, истончение сетчатки. Состояние этой части глаза может оценить только врач. А с сетчаткой шутки плохи, её отслоение грозит потерей зрения.

Кроме того, бывают случаи, что пациенты просто не замечают, как снижается зрение. Вроде бы им всё видно, только иногда приходится прищуриваться. А на самом деле они могут быть уже очень далеки от заветных 100%. Или взять простое покраснение глаз. Пациентам кажется, что они просто стали больше уставать. А ведь возможно и такое, что развился синдром сухого глаза или что-то очень маленькое попало под веко.  И уже тем более бежать к врачу рекомендуется, если появились любые проблемы: от дискомфорта в глазах до снижения зрения.

2
Какие виды лечения существуют?
В штате клиники микрохирургии глаза "Евростиль" только офтальмологи с большим опытом. И работают они по нескольким направлениям:

•  лазерная коррекция зрения;
•  хирургия катаракты;
•  детская офтальмология;
•  ортокератология;
•  комплексная диагностика зрения;
•  хирургическое лечение птеригиума;
•  консервативное лечение. 
За 15 лет в клинике "Евростиль" провели уже около 29 тысячи операций. Все операции проводятся на современном оборудовании ведущими офтальмологами Сибири со стажем более 20 лет.
3
Лечение дорого, записаться невозможно. Правда ли?

Специалисты "Евростиля" опровергают несколько распространённых мифов:

  • Лечение в частной клинике дорогое. Да, оно стоит денег, но сопоставимо со всеми остальными частными медицинскими процедурами. Например, одна из самых дорогих услуг – лазерная коррекция. Так вот затраты на операцию, которая вернёт зрение, равняются тратам на очки, линзы и расходные материалы за два года.
  • Лечить глаза – это больно. При некоторых процедурах непродолжительный дискомфорт действительно возможен. Но одна из главных задач нашей клиники – сделать так, чтобы для пациента всё прошло максимально комфортно.
  • Нерожавшим женщинам нельзя делать лазерную коррекцию. Нет, никаких ограничений на этот счёт нет. Но стоит иметь в виду, что эту операцию не стоит делать во время беременности и в период грудного кормления, поскольку в организме в это время происходит серьёзная гормональная перестройка. 
  • Для записи обязательно нужно идти в клинику. На самом деле записаться на приём можно удалённо. Нужно позвонить по телефону: +7(3852) 669-669 или оставить заявку на сайте. Регистраторы клиники обязательно вам перезвонят. Также можно оставить заявку в директе инстаграма.
Какая коррекция правильная?

Некоторые проблемы с глазами можно решить медикаментозным или оперативным лечением, а также зрение корректируется с помощью очков и контактных линз. Именно поэтому "Евростиль" – это не только клиника, но и сеть современных оптик, где в лицензированном офтальмологическом кабинете на современном оборудовании специалисты вам подберут необходимые средства коррекции.

Специалисты оптики могут дать вам важный совет: никогда не покупайте очки или контактные линзы в непрофессиональных торговых точках. Неправильно подобранные "окуляры" только усугубят ситуацию. Не случайно такой товар относится к разряду медицинских изделий. И оправу, и стёкла, и линзы должен подбирать профессионал с использованием специального оборудования.

В оптике "Евростиль" в продаже только качественные, безопасные и комфортные очки с сертифицированными линзами. А ещё здесь можно подобрать стильные, безопасные солнцезащитные очки, в том числе и от известных брендов как для взрослых, так и для детей.

За 15 лет существования клиника "Евростиль" с современнейшим оборудованием наработала огромный опыт успешного лечения заболеваний глаз и главное – создала систему комплексного решения офтальмологических вопросов.

Клиника "Евростиль"
г. Барнаул, ул. Молодёжная, 3Б,
+7 (3852) 669-669, 669-966
Сайт

Салоны оптики "Евростиль" 
г. Барнаул, пр. Строителей, 9, тел. 24-71-44,
пр. Красноармейский, 58, тел. 22-61-34,
ул. Антона Петрова, 221д/1, тел. 56-05-07.

ЛО-22-01-002290 от 11.04.2014г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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