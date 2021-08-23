Глаз – алмаз. В клинике "Евростиль" рассказали, как сохранить зрение 

Глаза – это окна в мир. Когда со зрением всё хорошо, человек воспринимает это как само собой разумеющееся. И осознаёт всю важность этого органа чувств только когда появляются проблемы. Вот уже более 15 лет на страже тех, кто ещё ни на что не жалуется, и в помощь тем, у кого стало "минусить" и мутнеть, стоит клиника микрохирургии глаза "Евростиль". В год своего юбилея в клинике рассказали, как важно беречь глаза и что делать, если появились проблемы.
Да, сейчас будет затёртая до дыр мысль о том, что зрение нужно беречь. И смолоду, и в возрасте. Но именно этот совет – самый главный. И в него входят несколько простых правил:
- давать глазам отдыхать в течение дня и хорошо высыпаться ночью;
- не читать, не смотреть телевизор при плохом освещении, в транспорте, в движении;
- не щуриться;
- правильно питаться, употреблять витамины;
- хотя бы раз в год посещать офтальмолога, даже если кажется, что видите нормально.
Вроде всё просто и понятно, но, казалось бы, зачем к врачу-то ходить, если всё хорошо. В клинике "Евростиль" пояснили, что на то есть важная причина. Бывает, что пациент может даже не знать, что у него есть какие-то офтальмологические заболевания. Например, истончение сетчатки. Состояние этой части глаза может оценить только врач. А с сетчаткой шутки плохи, её отслоение грозит потерей зрения.
Кроме того, бывают случаи, что пациенты просто не замечают, как снижается зрение. Вроде бы им всё видно, только иногда приходится прищуриваться. А на самом деле они могут быть уже очень далеки от заветных 100%. Или взять простое покраснение глаз. Пациентам кажется, что они просто стали больше уставать. А ведь возможно и такое, что развился синдром сухого глаза или что-то очень маленькое попало под веко. И уже тем более бежать к врачу рекомендуется, если появились любые проблемы: от дискомфорта в глазах до снижения зрения.
• лазерная коррекция зрения;
• хирургия катаракты;
• детская офтальмология;
• ортокератология;
• комплексная диагностика зрения;
• хирургическое лечение птеригиума;
• консервативное лечение.
Специалисты "Евростиля" опровергают несколько распространённых мифов:
- Лечение в частной клинике дорогое. Да, оно стоит денег, но сопоставимо со всеми остальными частными медицинскими процедурами. Например, одна из самых дорогих услуг – лазерная коррекция. Так вот затраты на операцию, которая вернёт зрение, равняются тратам на очки, линзы и расходные материалы за два года.
- Лечить глаза – это больно. При некоторых процедурах непродолжительный дискомфорт действительно возможен. Но одна из главных задач нашей клиники – сделать так, чтобы для пациента всё прошло максимально комфортно.
- Нерожавшим женщинам нельзя делать лазерную коррекцию. Нет, никаких ограничений на этот счёт нет. Но стоит иметь в виду, что эту операцию не стоит делать во время беременности и в период грудного кормления, поскольку в организме в это время происходит серьёзная гормональная перестройка.
- Для записи обязательно нужно идти в клинику. На самом деле записаться на приём можно удалённо. Нужно позвонить по телефону: +7(3852) 669-669 или оставить заявку на сайте. Регистраторы клиники обязательно вам перезвонят. Также можно оставить заявку в директе инстаграма.
Некоторые проблемы с глазами можно решить медикаментозным или оперативным лечением, а также зрение корректируется с помощью очков и контактных линз. Именно поэтому "Евростиль" – это не только клиника, но и сеть современных оптик, где в лицензированном офтальмологическом кабинете на современном оборудовании специалисты вам подберут необходимые средства коррекции.
Специалисты оптики могут дать вам важный совет: никогда не покупайте очки или контактные линзы в непрофессиональных торговых точках. Неправильно подобранные "окуляры" только усугубят ситуацию. Не случайно такой товар относится к разряду медицинских изделий. И оправу, и стёкла, и линзы должен подбирать профессионал с использованием специального оборудования.
В оптике "Евростиль" в продаже только качественные, безопасные и комфортные очки с сертифицированными линзами. А ещё здесь можно подобрать стильные, безопасные солнцезащитные очки, в том числе и от известных брендов как для взрослых, так и для детей.
За 15 лет существования клиника "Евростиль" с современнейшим оборудованием наработала огромный опыт успешного лечения заболеваний глаз и главное – создала систему комплексного решения офтальмологических вопросов.
Клиника "Евростиль"
г. Барнаул, ул. Молодёжная, 3Б,
+7 (3852) 669-669, 669-966
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