Глаз – алмаз. В клинике "Евростиль" рассказали, как сохранить зрение 

Как уберечь свои глаза?

Да, сейчас будет затёртая до дыр мысль о том, что зрение нужно беречь. И смолоду, и в возрасте. Но именно этот совет – самый главный. И в него входят несколько простых правил:

давать глазам отдыхать в течение дня и хорошо высыпаться ночью;

не читать, не смотреть телевизор при плохом освещении, в транспорте, в движении;

не щуриться;

правильно питаться, употреблять витамины;

хотя бы раз в год посещать офтальмолога, даже если кажется, что видите нормально.

Вроде всё просто и понятно, но, казалось бы, зачем к врачу-то ходить, если всё хорошо. В клинике "Евростиль" пояснили, что на то есть важная причина. Бывает, что пациент может даже не знать, что у него есть какие-то офтальмологические заболевания. Например, истончение сетчатки. Состояние этой части глаза может оценить только врач. А с сетчаткой шутки плохи, её отслоение грозит потерей зрения.

Кроме того, бывают случаи, что пациенты просто не замечают, как снижается зрение. Вроде бы им всё видно, только иногда приходится прищуриваться. А на самом деле они могут быть уже очень далеки от заветных 100%. Или взять простое покраснение глаз. Пациентам кажется, что они просто стали больше уставать. А ведь возможно и такое, что развился синдром сухого глаза или что-то очень маленькое попало под веко. И уже тем более бежать к врачу рекомендуется, если появились любые проблемы: от дискомфорта в глазах до снижения зрения.