"Недооценены обществом". Заслуженный врач о победах и проблемах медиков в Алтайском крае

В третье воскресенье июня в России отпраздновали День медика. Во время пандемии коронавируса, когда медики, как во время войны, – практически в госпиталях, этот праздник приобрёл особо важное значение. Поэтому гостем "Переговорки" на amic.ru стал Владимир Пелеганчук, заслуженный врач РФ и профессионал с большим опытом в области травматологии. Сейчас он возглавляет Федеральный центр травматологии и ортопедии в Барнауле, который, кстати, во время пика заболеваемости ковидом был переоборудован в госпиталь. Ведущая Евгения Даровская поговорила с доктором об уникальных операциях, роботах в медицине, а также о том, чем каждый из нас уже сейчас может помочь алтайским врачам в борьбе с коронавирусом.

Кто в "Переговорке"



Владимир Алексеевич Пелеганчук – главный внештатный травматолог-ортопед Алтайского края, главный травматолог-ортопед СФО. Родился в 1959 году. В 1982 году окончил АГМУ по специальности "Лечебное дело". После окончания вуза вышел на работу в городскую больницу № 1 в должности врача-травматолога. С 2018 года работает главврачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России в Барнауле.

01:23 Владимир Пелеганчук рассказывает, почему оставил должность министра здравоохранения Республики Алтай и "ушёл в практику": даже на высоком посту он продолжал оперировать пациентов.

02:33 О том, какой прорыв совершила травматология и ортопедия с 1990-х годов. И какие высокотехнологичные операции сейчас делают в Федеральном центре травматологии (спойлер: замена суставов, операции на позвоночнике и другие). Пациенты обращаются в Барнаул со всей страны. Пелеганчук приводит статистику: 30% пациентов приезжают с Дальневосточного региона, 20% – из Центральной России. Обращаются даже пациенты из европейских государств.

04:37 В Федеральном центре травматологии детям делают операции, за которые не берутся врачи в других регионах страны и даже за рубежом. Много маленьких пациентов с ДЦП получают возможность самостоятельно передвигаться и значительно улучшают качество жизни.

05:21 Алтайские травматологи выполняют уникальные операции и таким сложным пациентам, у которых сформировались дефекты костной ткани. "Это нами разработанные технологии", – подчёркивает Владимир Пелеганчук. Врачи научились делать эксклюзивные вещи: создают высокоточный имплант на 3D-принтере. Всё для того, чтобы человек мог полноценно жить.

06:55 "За квартал мы пролечили 811 наиболее тяжёлых пациентов, больных коронавирусом". Пелеганчук рассказывает, как работал Федеральный центр травматологии, когда в 2020 году его перепрофилировали в ковидный госпиталь.

07:50 "Вакцинироваться нужно, даже если ты переболел". Врач призывает всех жителей Алтайского края ставить прививки от коронавируса и "не верить жёлтой прессе". Это поможет врачам, снизит их нагрузку и спасёт множество человеческих жизней.

09:04 "Мы работали очень интенсивно, в день делали до 70 операций". Пелеганчук рассказывает, что "фронтовая" смена врачей не закончилась после возвращения центра в обычный режим работы. Нужно было навёрстывать план по операциям, который был отложен из-за перехода в режим ковидного госпиталя на четыре месяца.

11:02 В июле в центре травматологии ожидают робота, который будет помогать хирургам делать высокоточные операции. Один из докторов обучался работать на нём в Турции.

13:27 Время проведения операций по замене тазобедренного сустава в центре сократилось с полутора часов до 30-40 минут, из-за того что врачи приобрели большой опыт. А реабилитация пациента после хирургического вмешательства происходит примерно за полтора месяца. В этом помогает центр "Территория здоровья", который около двух лет назад открылся в Барнауле. Искусственный сустав может служить человеку в среднем 10-14 лет.

15:48 Медики – герои, подчёркивает Владимир Пелеганчук и продолжает: "Медицина и медики были недооценены обществом, властью, я бы хотел, чтобы это не забылось". Врач рассказывает, что пойти работать в Общественную палату Алтайского края его подтолкнули те трудности, с которыми столкнулось здравоохранение в пандемию. "Мы не критики. Мы предлагаем наше видение, как минимизировать потери в здравоохранении", – говорит он. По его мнению, необходимо не только материально поддерживать врачей, но и уделять внимание их здоровью – например, давать путёвки в санатории. Кроме того, врачам и всем медработникам в крае установят памятник.

21:00 Демографическая ситуация в Алтайском крае не находится целиком в зоне ответственности здравоохранения. Ведь продолжительность жизни населения только на 10-15% зависит от медицины, а в большей мере – от образа жизни людей, говорит врач. Тем не менее на развитие здравоохранения необходимо обращать внимание. И в том числе – на зарплаты врачей, чтобы они не уезжали в другие регионы.

23:56 "Чтобы комфортно было и на работе, и дома". Поздравление для медицинских работников с профессиональным праздником от Владимира Пелеганчука.

Смотрите также другие выпуски "Переговорки":