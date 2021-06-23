72% россиян считают, что Черчесов должен уйти в отставку

72% интернет-пользователей проголосовали за отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает "Чемпионат".

Участие в опросе приняли 30 тысяч человек. 72 процента проголосовали за отставку наставника команды, еще 22% уверены в том, что наладить игру в сборной не сможет ни один специалист.

Четыре процента выступили за то, чтобы Черчесов продолжил работу, а еще два процента уверены в том, что он останется из-за того, что ему нет альтернативы.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трех и закончили выступление на последнем месте.