Алтайские справедливороссы избавили барнаульцев от зловонного предприятия по соседству

Предприятие, которое два года отравляло воздух в микрорайоне на улице Матросова, наконец решило переехать. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду". Барнаульцы с 2019 года жаловались на проблему в различные ведомства, но избавиться от соседства со зловонным источником не могли. Весной 2021 года отчаянные жители обратились в общественную приёмную депутата Госдумы Александра Терентьева.

"В нашем микрорайоне проживают около 500 человек, которые испытывают негативное воздействие от производственной деятельности данного предприятия", – писали люди в Роспотребнадзор.

Но ведомство никаких нарушений на предприятии по производству готовой продукции не выявило. Жителей это не успокоило. По их мнению, замеры предельной концентрации вредных веществ проводили во время, когда организация "простаивала". А потому дыма и зловонного запаха не было. Барнаульцы уверяли – проблема серьёзнейшая.

"Как-то открыла окно на проветривание, а там – невыносимая вонь, которая отчётливо напоминала запах копчёной рыбы. Я сначала подумала, что, может, соседи готовят, но запах не прекратился ни через час, ни через день, ни позднее. Оказалось, это предприятие решило сделать наши жизни абсолютно не соответствующими названию. Конечно же, начали писать в районную администрацию, потом – в Роспотребнадзор, подавали заявление в прокуратуру, даже телевидение приглашали, но все поддерживали компанию, а мы продолжали задыхаться. Нам вообще говорили, что, дескать, данное предприятие научилось управлять ветром и никаких запахов до нас доходить не должно", – рассказала жительница микрорайона Елена Кощеева.

Весной 2021 года Терентьев направил свой запрос в Роспотребнадзор для повторного рассмотрения и ликвидации данной проблемы. И попытался разобраться, кто допустил строительство заведомо ухудшающего качество жизни людей предприятия. И на этот ответ ведомства был совсем иным. Предприятие решило съехать из микрорайона.

"Согласно ответу, поступившему от ООО (вх. №22-6979-2021 от 17.05.2021 г.), производство компании в период с 29.05.2021 г. переезжает с ул. Матросова, 9д, и будет осуществлять деятельность по производству готовой продукции с применением термодымовых камер и камер копчения по другому адресу", – цитирует "Справедливая Россия – За правду" ответ Роспотребнадзора.

И никаких зловонных запахов с мая 2021 года в микрорайоне больше нет, уверяют его жители.

"Когда мы обратились к Александру Васильевичу, дело сразу сдвинулось с мёртвой точки. И с конца мая зловонного запаха больше нет, как и самой компании. В общем, теперь одни плюсы, за исключением полного отвращения к копчёной продукции. Благодарим Александра Васильевича за помощь", – цитирует СР Елену Кощееву.

В партии переезд предприятия связывают с тем вниманием, которое оно к себе привлекло после депутатского запроса. Справедливороссы уверены, что никаких "настоящих" проверок Роспотребнадзора оно всё равно бы не прошло.