Четверг, 24 Июнь, 08:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,67
€ 86,71
13°


5368513 +17594
Обь
355см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Алтайские справедливороссы избавили барнаульцев от зловонного предприятия по соседству

, ИА "Амител"
Два года жителям приходилось терпеть запах гари и дыма
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Предприятие, которое два года отравляло воздух в микрорайоне на улице Матросова, наконец решило переехать. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду". Барнаульцы с 2019 года жаловались на проблему в различные ведомства, но избавиться от соседства со зловонным источником не могли. Весной 2021 года отчаянные жители обратились в общественную приёмную депутата Госдумы Александра Терентьева.

"В нашем микрорайоне проживают около 500 человек, которые испытывают негативное воздействие от производственной деятельности данного предприятия", – писали люди в Роспотребнадзор.

Но ведомство никаких нарушений на предприятии по производству готовой продукции не выявило. Жителей это не успокоило. По их мнению, замеры предельной концентрации вредных веществ проводили во время, когда организация "простаивала". А потому дыма и зловонного запаха не было. Барнаульцы уверяли – проблема серьёзнейшая.

"Как-то открыла окно на проветривание, а там – невыносимая вонь, которая отчётливо напоминала запах копчёной рыбы. Я сначала подумала, что, может, соседи готовят, но запах не прекратился ни через час, ни через день, ни позднее. Оказалось, это предприятие решило сделать наши жизни абсолютно не соответствующими названию. Конечно же, начали писать в районную администрацию, потом – в Роспотребнадзор, подавали заявление в прокуратуру, даже телевидение приглашали, но все поддерживали компанию, а мы продолжали задыхаться. Нам вообще говорили, что, дескать, данное предприятие научилось управлять ветром и никаких запахов до нас доходить не должно", – рассказала жительница микрорайона Елена Кощеева.

Весной 2021 года Терентьев направил свой запрос в Роспотребнадзор для повторного рассмотрения и ликвидации данной проблемы. И попытался разобраться, кто допустил строительство заведомо ухудшающего качество жизни людей предприятия. И на этот ответ ведомства был совсем иным. Предприятие решило съехать из микрорайона.

"Согласно ответу, поступившему от ООО (вх. №22-6979-2021 от 17.05.2021 г.), производство компании в период с 29.05.2021 г. переезжает с ул. Матросова, 9д, и будет осуществлять деятельность по производству готовой продукции с применением термодымовых камер и камер копчения по другому адресу", – цитирует "Справедливая Россия – За правду" ответ Роспотребнадзора.

И никаких зловонных запахов с мая 2021 года в микрорайоне больше нет, уверяют его жители.

"Когда мы обратились к Александру Васильевичу, дело сразу сдвинулось с мёртвой точки. И с конца мая зловонного запаха больше нет, как и самой компании. В общем, теперь одни плюсы, за исключением полного отвращения к копчёной продукции. Благодарим Александра Васильевича за помощь", – цитирует СР Елену Кощееву.

В партии переезд предприятия связывают с тем вниманием, которое оно к себе привлекло после депутатского запроса. Справедливороссы уверены, что никаких "настоящих" проверок Роспотребнадзора оно всё равно бы не прошло.

Материалы по теме

 

 

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.06.2021 08:32
- гость -

Одни, кто реагируют на просьбы!

24.06.2021 08:33
- гость -

Поди хозяин в ЕР состоит?

24.06.2021 08:44
- гость -

Смотри ж ты какой Терентьев добрый барин, за холопов слово молвил. Теперь в районе даже кишечные газы жителей пахнут розами и клубникой.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
08:53
В Центробанке заявили о неизбежности нового кризиса 0
08:41
В Алтайском крае втрое выросло число КТ-исследований 0
08:29
Гигантский квартал частного сектора у Нагорного парка готовят к застройке многоэтажками 8
08:14
Алтайские справедливороссы избавили барнаульцев от зловонного предприятия по соседству 3
08:03
"Видно начало конца". Кто и когда предсказывал, что пандемия скоро всё 0
07:52
Менеджер MaкSим прокомментировала состояние певицы 2
07:37
Прививочный флешмоб: как на предприятиях Алтайского края вакцинируют сотрудников от COVID 6
07:17
Эксперты оценили опасность туристических поездок в Турцию со стороны пандемии 4
07:03
Можно ли обмануть государство липовым сертификатом о вакцинации и что за это будет 23
06:53
Цены на аренду загородных домов выросли на 50% за год 1
06:37
Советский Союз глазами американского учёного 5
06:19
Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта 0
06:03
Холод, сильные ливни и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июня 0
23:58
Такой день. Рекорд по вакцинации в Алтайском крае и кандидат на пост прокурора региона 0
23:27
Турция не виновата. В АТОР назвали причины снижения спроса на отдых в России 1
22:54
Суд изменил наказание экс-полицейским, изнасиловавшим дознавательницу в Уфе 0
22:19
Барнаульцы пожаловались на разбитый тротуар, который не ремонтируют много лет 3
21:44
Прививки от коронавируса поставили более 1500 барнаульских педагогов 2
21:12
Барнаульские дорожники приступили к ремонту ям на улице Гущина 9
20:51
72% россиян считают, что Черчесов должен уйти в отставку 6
20:33
Локдаун и новые рекорды. Бурятия ужесточает ограничения из-за ухудшения эпидситуации 0
20:12
Акция "Свеча Памяти" состоялась в Алейске 1
19:53
50 медиков умерли от коронавируса в Алтайском крае 1
19:29
Алтайский край и Республика Алтай подписали соглашение о единых тарифах на электроэнергию 3
19:05
В Кремле опровергли возможность введения повсеместного локдауна 0
18:55
В Барнауле водитель "Лады" протаранил несколько авто и скрылся с места аварии 0
18:33
В июле на Змеиногорском тракте в Барнауле начнут укладывать верхний слой асфальта 2
18:07
В Воронежской области ищут контрактника-беглеца из Барнаула 0
17:54
В Заринском районе построят современный комплекс по производству молока 4
17:45
Почти на четверть. Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ для аграриев 0
17:34
Алтайский край получил 4 миллиарда на новый корпус детского медцентра 3
17:22
Visa запустит в России альтернативу системы SWIFT 2
17:08
УФАС выдал предупреждение конкуренту Барнаулгоргаза 1
16:51
Жительница Барнаула может отправиться за решётку из-за сильного желания похудеть 1
16:40
В "Росводоканал Барнаул" рассказали, чем выгодно использование счётчиков в частных домах 0
16:34
Новым прокурором Алтайского края может стать уроженец Омской области 0
16:28
На Алтае работник элеватора взял в кредит 750 тысяч рублей и отдал деньги мошенникам 2
16:14
В России за сутки выявили 17 594 случая COVID-19 0
16:01
"Ну что, господа инсайдеры". Шубенков "отмазался" от допинга. Как у него получилось? 17
15:51
"Красу Барнаула – 2021" выбрали на конкурсе красоты в Алтайском крае 11
15:41
Путин заявил, что НАТО наращивает потенциал у границ с Россией 13
15:30
Рекордное число жителей Алтайского края привили от коронавируса за сутки 12
15:15
Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма COVID-19 4
15:02
Три человека пострадали из-за одного клеща в Приморье 0
14:53
В Республике Алтай скалы очищают от надписей 3
14:42
Накопивший 14 штрафов барнаулец дождался ареста иномарки 0
14:32
Спортсмен из Республики Алтай вошёл в десятку лучших слаломистов мира 0
14:18
Барнаульцы удивлены обилием "лежачих полицейских" в одном из дворов 19
14:01
Управляй с телефона. С чего начать собирать собственный умный дом 0
13:53
Как и где задать вопрос президенту Владимиру Путину на прямую линию? 16

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.