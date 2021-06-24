Менеджер MaкSим прокомментировала состояние певицы

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала последние подробности о состоянии певицы. По её словам, ожидалось, что певица пробудет на ИВЛ всего несколько дней, однако девушка по-прежнему пребывает в искусственной коме.

"MaкSим по-прежнему в медикаментозном сне, каких-то значительных изменений пока не было. Врачи устраняют поражение лёгких и повышают сатурацию. Тест на коронавирус уже не делают, но все тесты до этого были отрицательные", – заявила Богушевская "Газете.Ru".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких и подключили к аппарату ИВЛ. Вместе с тем тест на коронавирус якобы был отрицательным. Позднее представитель певицы подтвердила эту информацию.