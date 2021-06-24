В 42 малых сёлах Алтайского края появится скоростной интернет

В Сибири началось строительство базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства УЦН 2.0.До конца 2021 года базовые станции появятся в 1198 российских посёлках, сёлах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населённых пункта. Больше всего базовых станций построят в Алтайском крае (42) и Новосибирской области (37). В Республике Алтай их будет 23. Базовые станции планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи.

"УЦН 2.0 стал логичным продолжением проекта по устранению цифрового неравенства. Потому что беспроводной интернет настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что мы даже не думаем о том, что его в какой-то момент может не оказаться. Появление базовых станций в сёлах и деревнях – это важный шаг к равномерному покрытию оптической инфраструктурой всей территории Сибири, в том числе и самых отдалённых районов", – отметил Николай Зенин, вице-президент – директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"). В их сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

По первому этапу федеральной программы устранения цифрового неравенства "Ростелеком" организовал бесплатный и безлимитный Wi-Fi-доступ к скоростному интернету в 236 алтайских сёлах с населением от 250 до 500 человек. Работы по этой части проекта подходят к завершению.