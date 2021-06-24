Биолог объяснил, как жара влияет на новые штаммы коронавируса

Высокие летние температуры не влияют на распространение коронавируса. Об этом сообщил профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в этом случае могут сработать только социальные факторы, когда люди разъезжаются в жару на отдых и меньше контактируют друг с другом. От этого, соответственно, снижаются и риски заражения.

"Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций", – объяснил биолог.

Однако аномально высокие температуры могут повлиять на состояние тех, кто болеет ковидом. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердца и кровеносной системы, заключил Никитин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал рекомендацию Роспотребнадзора носить защитные маски в жару.