Когда наступит жара. Какие вещи нужны для летнего отдыха в 2021 году

Лето уже наступило. И хотя мы этому безумно рады (ещё бы – ждать целый год), его приход требует серьёзной подготовки. Задачи номер один – спланировать отпуск и обновить гардероб. Особенно важно подготовиться к пляжному сезону, и даже если в отпуске на море не полетите, то на городские пляжи точно заглянете. Мы собрали тренды лета 2021.

Купальник – главный по пляжу

Главный атрибут – купальник. Всё остальное подбирается так, чтобы прикрыть его и дойти до пляжа в приличном виде. Это могут быть лёгкие летящие сарафаны, воздушные платьица.

Модными будут купальники, имеющие верхнюю часть в форме спортивного лифа, топа, закрывающего декольте, или вязаные в технике кроше (крючком). В тренде – геометрические узоры и бахрома, но только для груди не больше второго размера.

Писк сезона – закрытые коктейльные купальники, украшенные кружевами, гипюром, вышивкой, декором из страз, оригинальными завязками. Можно выбрать монокини – купальник, в котором верх и низ соединён элементами из плетёных деталей, сеток, лямок, открывающих частично спину и живот.

Формат мини-бикини уступает место раздельным купальникам, имеющим высокую посадку, широкие пояса на талии, украшенные пряжками.

Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца

Рекомендация известной песенки актуальна. Для отдыха на пляже запаситесь сарафанами и воздушными платьями. В моде как мини-модели, так и удлинённые, полупрозрачные из тончайших тканей с высокими разрезами. Ажурный сарафан с крупной вязкой (дань модной в этом сезоне технике кроше) даст телу возможность дышать в жару.

Шейте сарафаны с восточными, геометрическими и анималистичными узорами, из тканей, окрашенных в стиле тай дай. Такие принты подойдут даже полным женщинам. Лёгкие сарафаны и платья рекомендованы не только для пляжного отдыха, но и прогулок по набережной, визитов в кафе.

Самые модные топы

Отличную пару панаме составит топ-бра, связанный также в технике кроше. Он напоминает верхнюю часть вязаного купальника, модного в 90-е годы. Возвращается популярный также в 90-е годы топ-халтер (halter – хомут). Оба топа позволяют открыть спину и загорать даже вне пляжа. Модны не только в пляжном комплекте, но и в праздничном, и даже офисном в многослойном аутфите.

Чтобы превратить ретроаксессуары в модные, нужно выбирать модели на тонких бретелях, желательно из облегающего трикотажа. Топы отлично смотрятся с лёгкими брюками, мини-юбкой, короткими шортами с высокой посадкой.

Не забудьте об очках

Солнцезащитные очки для пляжа и вообще для лета – это аксессуар первой необходимости. Стилисты предлагают в этом сезоне широкий ассортимент модных трендов:

монохром (линзы в цвет оправы);

тотальный чёрный (total-black look);

мультиколор с мелким мозаичным, геометрическим рисунком;

белые, полупрозрачные или совсем прозрачные оправы;

асимметричные оправы;

объёмные очки-маски.