Когда наступит жара. Какие вещи нужны для летнего отдыха в 2021 году

Лето уже наступило. И хотя мы этому безумно рады (ещё бы – ждать целый год), его приход требует серьёзной подготовки. Задачи номер один – спланировать отпуск и обновить гардероб. Особенно важно подготовиться к пляжному сезону, и даже если в отпуске на море не полетите, то на городские пляжи точно заглянете. Мы собрали тренды лета 2021.
Купальник – главный по пляжу
Главный атрибут – купальник. Всё остальное подбирается так, чтобы прикрыть его и дойти до пляжа в приличном виде. Это могут быть лёгкие летящие сарафаны, воздушные платьица.
Модными будут купальники, имеющие верхнюю часть в форме спортивного лифа, топа, закрывающего декольте, или вязаные в технике кроше (крючком). В тренде – геометрические узоры и бахрома, но только для груди не больше второго размера.
Писк сезона – закрытые коктейльные купальники, украшенные кружевами, гипюром, вышивкой, декором из страз, оригинальными завязками. Можно выбрать монокини – купальник, в котором верх и низ соединён элементами из плетёных деталей, сеток, лямок, открывающих частично спину и живот.
Формат мини-бикини уступает место раздельным купальникам, имеющим высокую посадку, широкие пояса на талии, украшенные пряжками.
Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца
Рекомендация известной песенки актуальна. Для отдыха на пляже запаситесь сарафанами и воздушными платьями. В моде как мини-модели, так и удлинённые, полупрозрачные из тончайших тканей с высокими разрезами. Ажурный сарафан с крупной вязкой (дань модной в этом сезоне технике кроше) даст телу возможность дышать в жару.
Шейте сарафаны с восточными, геометрическими и анималистичными узорами, из тканей, окрашенных в стиле тай дай. Такие принты подойдут даже полным женщинам. Лёгкие сарафаны и платья рекомендованы не только для пляжного отдыха, но и прогулок по набережной, визитов в кафе.
Самые модные топы
Отличную пару панаме составит топ-бра, связанный также в технике кроше. Он напоминает верхнюю часть вязаного купальника, модного в 90-е годы. Возвращается популярный также в 90-е годы топ-халтер (halter – хомут). Оба топа позволяют открыть спину и загорать даже вне пляжа. Модны не только в пляжном комплекте, но и в праздничном, и даже офисном в многослойном аутфите.
Чтобы превратить ретроаксессуары в модные, нужно выбирать модели на тонких бретелях, желательно из облегающего трикотажа. Топы отлично смотрятся с лёгкими брюками, мини-юбкой, короткими шортами с высокой посадкой.
Не забудьте об очках
Солнцезащитные очки для пляжа и вообще для лета – это аксессуар первой необходимости. Стилисты предлагают в этом сезоне широкий ассортимент модных трендов:
- монохром (линзы в цвет оправы);
- тотальный чёрный (total-black look);
- мультиколор с мелким мозаичным, геометрическим рисунком;
- белые, полупрозрачные или совсем прозрачные оправы;
- асимметричные оправы;
- объёмные очки-маски.
Однако вечная классика не уступает место авангардному мультиколору или асимметрии. Последние выставки от кутюр или прет-а-порте снова показали, что стилисты снова и снова возвращаются к классическим солнцезащитным очкам. Яркий пример – коллекция солнцезащитных очков Trussardi. В ней можно найти и тотально чёрные модели, мультиколор, монохром и элегантную классику. Посмотрите здесь женские солнцезащитные очки Trussardi из коллекций 2019-2021 годов и подберите подходящие по форме лица и цвету оправы.