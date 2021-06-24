В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Алтайском крае прогнозируются грозы, град и сильный ветер, в связи с чем региональный Гидрометцентр передал штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, сутки 24 и ночью 25 июня прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, ливни, грозы и град.

Метеорологи предупреждают о мощном ветре. В отдельных районах его порывы будут достигать скорости 22 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений неустойчивых конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.