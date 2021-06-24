Трансформеры, утки и тракторы: как в Алтайском крае проходит "День поля"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупнейший агропромышленный форум "День сибирского поля" проходит в Павловском районе 23-24 июня. В этом году в нём принимают участие 280 компаний из регионов России и зарубежья – это рекорд за всю историю форума. Здесь можно увидеть более 550 единиц различной техники, в том числе автоматизированной, средства защиты растений, новые семена, удобрения и биопрепараты. Кроме этого на агрофорум привезли и животных: заводы и репродукторы региона представили лучшие племенные породы коров, лошадей, уток, коз и соболей.

И зрелища на этом не заканчиваются: во второй день пройдёт конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов, которые продемонстрируют искусство вспашки поля. Среди стройных рядов стендов тоже не скучно, многие компании подготовили развлекательный интерактив, будь то аниматоры-трансформеры, которые задорно распиливают брёвна, шоу барабанщиков или гонки на радиоуправляемых машинках.

Как прошёл первый день главного аграрного события года – в нашем фоторепортаже.