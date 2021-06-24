В ВОЗ признали, что детей можно вакцинировать от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые изменила позицию по вакцинации детей и подростков от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Там отметили, что несовершеннолетние, как правило, переносят COVID-19 в более лёгкой форме, чем взрослые.

А потому, если дети не входят в группу с высоким риском тяжёлого течения заболевания, их можно прививать не в столь срочном порядке, как пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медработников.

Тем не менее в ВОЗ отмечают, что необходимо получить дополнительные данные по использованию различных препаратов от ковида среди детей, чтобы дать общие рекомендации по их вакцинации.