Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос на 2,1%

Индекс промышленного производства в Алтайском крае с января по май 2021 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов составил 21,7%. Производство электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха выросло на 6,5%. Наибольший скачок произошёл в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (+56,3%). Также выросли показатели в машиностроении (+20,7%) и производстве изделий из резины и пластмассы (+19%).

При этом некоторые сферы существенно просели. Хуже всего дела обстоят в производстве кожи. За год показатели упали на 57,1%. Снизилось и производство металлических изделий, за исключением машин и оборудования (-18%).

Напомним, по итогам 2020 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 99,9%. Основными драйверами стали добыча полезных ископаемых (+114%) и обрабатывающая отрасль (+101%). А вот в энергетике значительно снизились показатели (91,5%).