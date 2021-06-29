Количество заемщиков в МФО достигло максимума за последние несколько лет

Доля россиян, которые обращаются за займом в МФО, в 2020 году достигла максимума с 2018 года, отмечает ЦБ РФ . Только с января по октябрь прошлого года этот показатель увеличился до 14,8%. В Банке России это связывают с последствиями пандемии и снижением доходов населения.

Средний чек вырос

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) ​ отмечают, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после "карантинного" сокращения выдач весной 2020 года. Средний чек займа не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их. Так, весной 2021 года средняя сумма микрозайма по России выросла по сравнению с мартом 2020 года на 4,8%.

Деятельность МФО регулирует Центробанк, который ограничивает величину ставки по микрозаймам на уровне 1% в день. Кроме того, клиенты микрофинансовых компаний часто близки по кредитному качеству — готовности вносить платежи - к клиентам банка. Всё это приводит к тому, что для потребителя становится почти без разницы, где оформлять заем – в банке или в МФО.

При этом в микрофинансовых организациях отмечают значительный приток заемщиков из банков. Это можно объяснить тем, что требования МФО намного лояльнее – здесь нет необходимости собирать большой пакет документов и искать поручителей.

Приоритет – долгосрочные займы

В ЦБ РФ также отмечают , что на рост количества заемщиков повлияло увеличение выдач в сегменте долгосрочных займов, а также рост займов бизнесу. Доля краткосрочных займов при этом снизилась.

Всего МФО одобрили за год выдачу ссуд на 417 млрд рублей, из них 206 млрд рублей – долгосрочные. Объем выданных займов "до зарплаты" упал на 9,7% – до 159 млрд рублей.

Одна из главных причин роста популярности долгосрочных займов – наличие особо выгодных предложений в МФО. Например, автовладельцы могут воспользоваться займом под залог ПТС. Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными.

Ещё один важный плюс – оформляя заем под залог ПТС, машина остается у собственника с сохранением права пользования. Вы сможете пользоваться своим автомобилем, как и раньше. Единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Главное — обращайтесь только в компании, входящие в реестр ЦБ РФ. Например, в финансовую группу " Содействие " (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Сотрудники компании помогут получить деньги в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в соответствии с законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов, или обсудить вашу ситуацию — звоните эксперту по бесплатному номеру 8–800–302–83–63.

Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: ул. Гоголя, Д. 66 (отдельный вход)

Тел. 8 800 302–83–63 (звонок бесплатный)

График работы: пн–пт — с 9:00 до 18:00; сб — с 9:00 до 16:00

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег.номер записи юр.лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ — 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8–800–302–83–63. Не является публичной офертой. Условия указаны на июнь 2021 года.