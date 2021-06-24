СМИ: Барнаульскую агломерацию закрепят в федеральном законе

Список агломераций появится в поправках в закон об общих принципах организации местного самоуправления, которые разрабатывает Минфин. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на близкий к правительству источник.

Законодательно закрепят 37 агломераций, из них девять относят к Сибири. Помимо Барнаульской в этот список попали Иркутская, Кемеровская, Красноярская, Новокузнецкая, Новосибирская, Омская, Томская и Улан-Удэнская.

"Закон создаст условия для создания межгородских агломераций и будет стимулировать регионы и муниципалитеты к тому, чтобы они заключали соглашения о сотрудничестве и совместном развитии инфраструктуры", – уточнил источник.

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что развитие агломераций решит проблему отсталости регионов. Их будут развивать там, где численность населения более 500 тысяч человек. По прогнозам Хуснуллина, к 2030 году в агломерациях будут жить 60 млн человек (почти половина населения России). В 15 агломерациях, как ожидается, темп роста экономики будет выше среднероссийских, а регионов-доноров станет в 1,5 раза больше.

Напомним, свыше 10 лет назад Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район подписали соглашение о создании Барнаульской агломерации. Главная цель – поддержание высокого уровня жизни населения трёх муниципальных образований. Позднее Павловский район присоединился к Барнаульской агломерации.

Ранее идею о создании единого сибирского урбанизированного региона путём объединения Барнаула, Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска высказал спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс.

С данной инициативой он выступил в своей статье "Время новых решений", которая опубликована красноярским краевым парламентом. По мнению Усса, в современном мире крупные городские агломерации и урбанизированные регионы являются центрами экономического роста и технологического развития, поскольку именно они концентрируют в себе экономическую активность и человеческий капитал.

А в 2019 году председатель Счётной палаты Алексей Кудрин во время выступления в правительстве РФ анонсировал работу по созданию четырёх дополнительных метрополий. По его словам, к Москве и Санкт-Петербургу, уже имеющим соответствующий статус, необходимо добавить новые объединения.

Одним из них названо объединение Барнаула, Новокузнецка, Новосибирска и Томска, вторым – Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, третьим – Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя, четвёртым – Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска.