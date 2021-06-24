В Барнауле начали строить жилой дом посреди дороги

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Возведение жилого дома стартовало за Новым рынком в Барнауле. Площадь участка составляет почти 2 тысячи квадратных метров.

Периметр участка огородили. Сейчас на нём ведётся устройство подземного уровня. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

При этом на публичной кадастровой карте отмечено, что по этой территории проходит дорога – проезд Рыночный, который ранее был сквозным от Профинтерна до Пионеров. После завершения строительства вместо одной дороги будут два проезда по сторонам от дома.

Известно, что здание будет кирпичным и состоять из одной блок-секции и четырёх уровней, первый этаж займут коммерческие помещения. Застройщик – ООО "Селф" – подчёркивает, что квартиры предназначены для семей с достатком выше среднего.

Напомним, компания на протяжении нескольких лет разрабатывает план освоения территории за Новым рынком. На Профинтерна, 28а, уже возводится 16-этажный дом. Рядом с ним расположится 24-уровневая "свечка", а на Пионеров, 7б, планировалось возведение 10-этажного здания, но концепцию поменяли, и высоту снизили. Кроме того, в планах застройщика возведение парковочного комплекса в два подземных уровня, газовой котельной и трансформаторной подстанции.