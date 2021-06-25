Сибирский федеральный университет объявил о значительном увеличении бюджетных мест

В 2021 году на бесплатное образование в СФУ смогут претендовать 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов.

Так, например, на информатику и вычислительную технику для бакалавров выделено 406 бюджетных мест – это на 96 мест больше, чем в прошлом году. Увеличен набор и на юриспруденцию – направление с традиционно высоким конкурсом. В этом году поступить на юриста и учиться бесплатно по очной форме сможет 81 бакалавр. Ещё на одну высококонкурсную группу – "Экономика и управление" – заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 – на специалитет.

"СФУ на протяжении всех лет отличался высоким бюджетным набором. По сравнению с прошлым годом бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет увеличился более чем на 800 мест. Дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям. СФУ как федеральный университет является точкой притяжения для школьников не только из Красноярска и Красноярского края. Мы ежегодно демонстрируем большой набор из Тывы, Бурятии, Иркутской области, Хакасии. Для абитуриентов это увеличение шансов учиться в ведущем вузе страны бесплатно. Кроме того, бюджетное место гарантирует получение государственной стипендии", – рассказали в приёмной комиссии СФУ.

Абитуриенты смогут указать в заявлении до пяти направлений подготовки или специальностей, что упрощает выбор будущей профессии и повышает шансы на поступление. Также для зачисления на бюджетную основу не требуется предоставлять оригинал документа о предыдущем образовании. Сделать это необходимо в течение первого года обучения. Абитуриентам в качестве вступительного испытания нужно выбрать один предмет (например: Физика/информатика и ИКТ/химия). Важно: будет только одна основная волна зачисления – все 100% бюджетных мест.

Подать документы можно любым способом: онлайн через АИС " Абитуриент" , через портал "Госуслуги", с помощью операторов почтовой связи, лично в университете. Для удобной навигации создан специальный с а йт . С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте СФУ . Телефон горячей линии: 88005502224 (*4024 – доступно с мобильного), электронная почта: zayavlenie@sfu-kras.ru.

Отметим, что СФУ – крупнейший российский вуз за Уралом. Здесь обучаются более 26000 студентов из 47 регионов России и 50 стран.