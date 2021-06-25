Доктор Мясников: вакцина не влияет на возможность иметь потомство

Многие россияне скептически относятся к вакцине от коронавируса, потому что не знают, как она скажется на возможности в будущем иметь потомство. Однако на деле прививка не представляет опасности, заявил врач Александр Мясников.
По его словам, недавно учёные провели исследование и выяснили, как вакцинация влияет на мужское здоровье.
"Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после", – рассказал Мясников на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал вбросом сообщения о бесплодии после вакцинации от COVID-19. По его словам, нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт.
Комментарии
Чтобы сегодня не кукарекал этот дохтур или Малышева, это не важно. Поезд ушел. Доверие населения профукано безвозвратно а теперь ещё это население и крайним названо в создавшейся ситуации.
ГДЕ доказательства? Балоболы. Да и если сразу надрюкал после прививки, пусть и добровольно это ничего не значит. результаты смотреть надо хотя бы через ГОД...
А не влияет ли она случаем на склеротирование сосудов? И не эту ли именно сейчас фичу тестируют?
Доктор Мясник
А многие мужчины уже разволновались насчёт самого главного в своей жизни...