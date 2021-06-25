Доктор Мясников: вакцина не влияет на возможность иметь потомство

Многие россияне скептически относятся к вакцине от коронавируса, потому что не знают, как она скажется на возможности в будущем иметь потомство. Однако на деле прививка не представляет опасности, заявил врач Александр Мясников.

По его словам, недавно учёные провели исследование и выяснили, как вакцинация влияет на мужское здоровье.

"Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после", – рассказал Мясников на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал вбросом сообщения о бесплодии после вакцинации от COVID-19. По его словам, нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт.