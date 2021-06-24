Эксперт назвала долю абсолютно здоровых россиян

Доля совершенно здоровых россиян составляет 35%. Остальные жители страны имеют различные проблемы со здоровьем, заявила замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России Лейла Адамян.

"Обидно, что всего около 35% совершенно здоровых. У очень многих имеются различные проблемы со здоровьем", – цитирует её слова РИА Новости.

Отдельно Адамян добавила, что нужно выявлять не столько сами заболевания, сколько факторы риска, которые приводят к развитию различных патологий в несовершеннолетнем возрасте.