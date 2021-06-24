Дождливая погода сохранится в Алтайском крае до конца недели

Ситуация с погодой в ближайшие трое суток в Алтайском крае не изменится. По прогнозам синоптиков, 25, 26 и 27 июля ночью и днем в крае ожидаются дожди и грозы с сильным порывистым ветром.

По прогнозу специалистов Гидрометцентра, в течение трех следующих дней в регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, 3-9 м/с с порывами до 14 м/c. 25 июня ветер в течение суток может менять направление на северо-западное с усилением до 7-12 м/c и порывами до 15-20 м/c. Температура ночью +5…11 градусов, днем воздух прогреется до 15-22 градусов тепла. В воскресенье, 27 июня, потеплеет – до +25 градусов.

В Барнауле также дожди, 25 июня во второй половине дня возможна гроза. Юго-западный ветер в пятницу сменится на северо-западный, который усилится до 7-12 м/c. В субботу он ослабеет до 3-8 м/с, а в воскресенье опять поменяет направление на юго-западное. Температура ночью +8…11 градусов, днем 25 июня +15…17 градусов, в последующие двое суток будет теплее – до +22 градусов.