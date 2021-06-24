Алтайские росгвардейцы вывели инвалида из горящего дома

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли инвалида во время пожара в одном из сел в Троицком районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Старшие сержанты полиции Алексей Быков и Александр Кербер заметили возгорание в частном доме во время патрулирования.

"Росгвардейцы незамедлительно проследовали к месту происшествия и обнаружили, что горит фасад жилого деревянного дома, — уточнили в ведомстве. — Сообщив о возгорании в экстренные службы, стражи правопорядка эвакуировали находившегося в доме мужчину с ограниченными возможностями".

До прибытия пожарных Быков и Кербер принимали меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. К счастью, никто не пострадал.