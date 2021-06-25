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Новости

Настя Ивлеева в миниатюрном купальнике подурачилась на камеру

, ИА "Амител"
Летние снимки девушка сделала в Санкт-Петербурге
Настя Ивлеева / Фото: Gubdaily.ru

Настя Ивлеева / Фото: Gubdaily.ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева порадовала поклонников искренними фотографиями с отдыха в Финском заливе. Снимки звезда "Орла и решки" опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах Ивлеева с приятельницей решили подурачиться на катере, в результате чего обе героини фотосъёмки оказались в воде.

"Вечер, мы ныряем в Финский залив с этого самого катера, наши волосы и тело в какой-то масляной основе после воды, лица наши обгорели, мы перевернулись на водном мотике, но! Абсолютно довольны, – написала Ивлеева. – Питер, люблю тебя! Каждый раз ты абсолютно непредсказуем".

Ранее Настя Ивлеева полностью разделась для новой обложки журнала Playboy. Она отметила, что позировала полностью обнажённой в момент, когда "уверена в себе как никогда". При этом блогер подчеркнула, что делала снимок вместе со своей командой самостоятельно, и, по её словам, это самая дорогая обложка "за историю русского Playboy".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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