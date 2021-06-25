Мужчина задушил собутыльника во время пьянки в Алтайском крае

Жителя Алтайского края подозревают в убийстве 65-летнего мужчины из Хабарского района. По данным следователей, инцидент произошёл вечером 22 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчины распивали спиртные напитки в одном из сёл Хабарского района. В ходе застолья между односельчанами произошла ссора по незначительному поводу. После словесной перепалки 38-летний мужчина жестоко избил потерпевшего, а затем задушил его.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному уделу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.