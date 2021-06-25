Мужчина сорвал дорожный знак в Барнауле и размахивал им. Видео

В полночь на 25 июня в Барнауле заметили мужчину, который сорвал знак "Фотовидеофиксация" и размахивал им перед приближающимся транспортом.

Случай произошёл на пешеходном переходе в районе пересечения Павловского тракта и улицы Георгиева. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор съёмки предположил, что нарушитель находился в состоянии опьянения. О цели такого поведения ничего неизвестно.

Напомним, в середине мая в Барнауле заметили другого неадекватного человека – полуголый парень спокойно прогуливался по территории школы и детской больницы.