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Новости

Инспектор ДПС погиб в аварии под Новосибирском

, ИА "Амител"
Перед ДТП сотрудники экипажа преследовали мотоциклистов
Фото: 'Инцидент Новосибирск'

Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирской области в дорожной аварии погиб инспектор ДПС, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Авария произошла вечером 24 июня в городе Тогучин. Во время погони за мотоциклистами, которые не остановились по требованию, служебная машина УАЗ слетела в кювет и перевернулась.

В результате пассажир авто погиб, водителя с травмами доставили в больницу. Он был трезв, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле водитель "Нивы" умер за рулём и протаранил Lexus.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.06.2021 09:33
АБОРИГЕН

Что-то совсем плохо с профессиональными компетенциями у силовиков в Новосибирской области. То задерживаемого случайно застрелят, то в кювет улетят.

25.06.2021 09:36
- гость -

слабоумный абориген в каждой новости кукурекает и свою некомпетенцию показывает.

25.06.2021 09:40
- гость -

Смысл гонок. Есть номер тс. Есть смартфон. Зачем гонятся.

25.06.2021 09:43
- гость -

на уазке за мотами? кто то в себя очень сильно поверил...



Есть номер тс

у значительной части мотов ГРЗ не установлены.

25.06.2021 09:50
- гость -

УАЗ форсированный был ? Или моты китайские по 50 куб ?

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