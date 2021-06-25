Инспектор ДПС погиб в аварии под Новосибирском

В Новосибирской области в дорожной аварии погиб инспектор ДПС, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Авария произошла вечером 24 июня в городе Тогучин. Во время погони за мотоциклистами, которые не остановились по требованию, служебная машина УАЗ слетела в кювет и перевернулась.
В результате пассажир авто погиб, водителя с травмами доставили в больницу. Он был трезв, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Следователи начали проверку по факту случившегося.
Ранее в Барнауле водитель "Нивы" умер за рулём и протаранил Lexus.
Комментарии
Что-то совсем плохо с профессиональными компетенциями у силовиков в Новосибирской области. То задерживаемого случайно застрелят, то в кювет улетят.
слабоумный абориген в каждой новости кукурекает и свою некомпетенцию показывает.
Смысл гонок. Есть номер тс. Есть смартфон. Зачем гонятся.
на уазке за мотами? кто то в себя очень сильно поверил...
Есть номер тс
у значительной части мотов ГРЗ не установлены.
УАЗ форсированный был ? Или моты китайские по 50 куб ?