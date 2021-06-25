Инспектор ДПС погиб в аварии под Новосибирском

В Новосибирской области в дорожной аварии погиб инспектор ДПС, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Авария произошла вечером 24 июня в городе Тогучин. Во время погони за мотоциклистами, которые не остановились по требованию, служебная машина УАЗ слетела в кювет и перевернулась.

В результате пассажир авто погиб, водителя с травмами доставили в больницу. Он был трезв, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Следователи начали проверку по факту случившегося.

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