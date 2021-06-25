Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео

В Барнауле на улице Северо-Западной утром 25 июня встало трамвайное движение после ДТП на путях. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла около 7 часов. Столкнулись трамвай и иномарка серебристого цвета в кузове универсал. Удар электротранспорта пришёлся в область задней двери транспортного средства.

О пострадавших ничего неизвестно. На кадрах видно, что на месте происшествия образовалась пробка из нескольких трамваев. Многие пассажиры предпочли выбрать другой общественный транспорт, чтобы добраться до пункта назначения.