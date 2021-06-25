Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео

В Барнауле на улице Северо-Западной утром 25 июня встало трамвайное движение после ДТП на путях. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла около 7 часов. Столкнулись трамвай и иномарка серебристого цвета в кузове универсал. Удар электротранспорта пришёлся в область задней двери транспортного средства.
О пострадавших ничего неизвестно. На кадрах видно, что на месте происшествия образовалась пробка из нескольких трамваев. Многие пассажиры предпочли выбрать другой общественный транспорт, чтобы добраться до пункта назначения.
Комментарии
А у трамваев какое-то отдельное ОСАГО и КАСКО или 1:1 как у автомобилей?
трамвай сам как каска
Вот не пойму, трамваю сложно позвякать подъезжая к переезду, что бы замечтавшийся водитель вернулся в реальность?
Понятно, что трамвай прав и водитель должен быть внимателен при проезде переезда, но столько времени потеряно и пассажиры опаздывают.
Возможно ли оформление ДТП по Европротоколу при столкновении с трамваем-троллейбусом? Чтобы не ждать и не задерживать движение, а всё быстро зафиксировать и поехать дальше куда ехали
Скользко было трамваю останавливаться,катясь с горки.Автомобилист выбрал "удачное" место для приостановки-на путях.