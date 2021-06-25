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Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
Движение по трамвайным путям оказалось заблокированным

В Барнауле на улице Северо-Западной утром 25 июня встало трамвайное движение после ДТП на путях. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла около 7 часов. Столкнулись трамвай и иномарка серебристого цвета в кузове универсал. Удар электротранспорта пришёлся в область задней двери транспортного средства.

О пострадавших ничего неизвестно. На кадрах видно, что на месте происшествия образовалась пробка из нескольких трамваев. Многие пассажиры предпочли выбрать другой общественный транспорт, чтобы добраться до пункта назначения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.06.2021 09:54
Виктор

А у трамваев какое-то отдельное ОСАГО и КАСКО или 1:1 как у автомобилей?

25.06.2021 09:58
- гость -

трамвай сам как каска

25.06.2021 10:02
- гость -

Вот не пойму, трамваю сложно позвякать подъезжая к переезду, что бы замечтавшийся водитель вернулся в реальность?
Понятно, что трамвай прав и водитель должен быть внимателен при проезде переезда, но столько времени потеряно и пассажиры опаздывают.

25.06.2021 10:04
Виктор

Возможно ли оформление ДТП по Европротоколу при столкновении с трамваем-троллейбусом? Чтобы не ждать и не задерживать движение, а всё быстро зафиксировать и поехать дальше куда ехали

25.06.2021 10:09
- гость -

Скользко было трамваю останавливаться,катясь с горки.Автомобилист выбрал "удачное" место для приостановки-на путях.

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