Доктор Мясников опроверг опасный миф о температуре тела

Врач и телеведущий Мясников опроверг миф о необходимости сбивать температуру, если она кажется выше нормы.

В эфире телеканала "Россия 1" медик напомнил, что в больницах у неинфекционных пациентов не сбивают температуру, если она ниже 38 градусов. А потому не стоит не принимать лишних жаропонижающих лекарств.

"Не стоит сбивать температуру просто по факту градусника, потому что вы считаете ее не нормой", — объяснил Мясников.

Ранее врач-оториноларинголог Анна Колесникова заявила, что единообразие нормальной температуры тела на уровне 36,6 градуса давно расширили. И если градусник показывает чуть больше этой отметки, это не значит, что человек болен.