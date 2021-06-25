Вице-премьер предложил мобилизовать неработающих пенсионеров на стройки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил вернуть в строительную отрасль неработающих пенсионеров, которые являются специалистами в этой сфере. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, сегодня в активно развивающихся регионах наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов. Кроме того, страна попала в демографический провал 90-х и начала нулевых. В связи с этим, отмечает Хуснуллин, нужно выстроить "грамотную политику привлечения специалистов".

"Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", – отметил он.

Он сравнил идею с практикой проектирования метро во времена СССР, когда со всей территории страны собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии.