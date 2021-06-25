Вице-премьер предложил мобилизовать неработающих пенсионеров на стройки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил вернуть в строительную отрасль неработающих пенсионеров, которые являются специалистами в этой сфере. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, сегодня в активно развивающихся регионах наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов. Кроме того, страна попала в демографический провал 90-х и начала нулевых. В связи с этим, отмечает Хуснуллин, нужно выстроить "грамотную политику привлечения специалистов".
"Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", – отметил он.
Он сравнил идею с практикой проектирования метро во времена СССР, когда со всей территории страны собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии.
Комментарии
Ну да. Чтобы сдохли на стройке. Если он дожил до пенсии, уже выработал ресурс организма, к тяжелой физической работе не пригоден.
Марат походу забыл, что пенсионер он на то и пенсионер, чтоб отдыхать заслуженно, а работать дело молодых, но они все блогеры, некогда им!
Вопрос привлечения специалистов, решается повышением уровня оплаты труда рабочего и снижением сверхдоходов застройщика. Гасторбайтеров за 15 тыс. нет, и все стройки встали. После ВОВ вся страна строила БАМ и другие стройки, студенты строй отрядов летом хорошо зарабатывали, заработная плата рабочего по стране была практически одинаковой.
а не пойдут, тогда их прикладами...
как у него на родине...
уже не знают как уничтожить пенсионеров? А почему бы не вернуть в школы, колледжи, институты, трудовые практики, тимуровские команды, стройотряды?! Чтобы помогать пенсионерам, толи от обилия денег у них "крыша едет"?!
У пенсионеров здоровья дохрена тяжести на стройке тягать да под открытым небом хреначить в любую погоду?
Не каждый пенс выдержит охранником в магазине. Хотя там вроде только стоять надо. Поэтому многие пробуют, а потом понимают, что даже на такую работу сил нет.
а пенсия у строителей индексируется ?
Было 300 000 чиновников стало 22000000. Вот резерв.
Предлагаю на стройки всех вице-премьером мобилизировать. Пусть приступы имитации мыслительной деятельности переведут в физическую активность.
Принудительное ширялово от ковида и принудительная работа на стройке. Колючей проволоки не хватает.