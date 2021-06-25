Семьи с одним ребёнком теперь могут оформить льготную ипотеку в ВТБ

ВТБ начал принимать заявки по новой ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Теперь купить недвижимость на льготных условиях могут семьи с одним ребёнком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%.

Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребёнок. Ранее условия распространялись только на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью.

"Мы первыми начинаем приём заявок по семейной ипотеке на новых условиях, которые расширяют доступность программы, и пока предлагаем её с прежней минимальной ставкой 5%. Рассчитываем, что благодаря этому ещё больше российских семей смогут приобрести собственное жильё на льготных условиях и, что немаловажно, снизить свою нагрузку по ранее выданному другими банками ипотечному кредиту", – комментирует начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

В ВТБ считают, что расширение условий семейной ипотеки стало своевременным шагом для рынка.

"Учитывая, что основная госпрограмма, запущенная во время пандемии в прошлом году, после 1 июля будет работать в изменённом виде, по нашим оценкам, произойдёт общее перераспределение доли семейной ипотеки. За счёт низкой ставки и выгодных условий программы она может вырасти в три раза и занять на рынке порядка 12%", – добавил Михаил Сероштан.

ВТБ работает в рамках программы с начала 2018 года и выдал уже свыше 30 тысяч кредитов на 98,2 млрд рублей. По итогам января-мая 2021 года, российские семьи оформили в ВТБ более четырёх тысяч кредитов в рамках льготной программы на 14,2 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объёму выданной с госсубсидией ипотеки являются Москва и область (34,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (8,6 млрд рублей), Республика Татарстан (4,8 млрд), Новосибирская область (3,5 млрд), Республика Башкортостан (3,2 млрд рублей).

Средняя сумма кредита в ВТБ по программе составляет в Москве и области 5,3 млн рублей, Санкт-Петербурге и области – 3,7 млн, в других регионах страны – 2,2 млн рублей. Средний размер первоначального взноса закрепился на уровне 38%. В основном льготную ипотеку оформляют на 17 лет.

В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика (кроме Дальневосточного федерального округа). Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита – до 30 лет.