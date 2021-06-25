УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил об отмене правила выездного гола в соревнованиях, которые проходят под эгидой футбольной ассоциации.

Он выразил уверенность, что это сделает футбольные матчи зрелищнее, а их исход – справедливее. Об этом сообщает championat.com.

"Фактически правило не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче. Они боятся пропустить гол, который может дать сопернику ключевое преимущество, – объяснил Чеферин. – Также правило критикуют за момент несправедливости, когда домашняя команда, пропустив, должна забивать два мяча. Особенно это касается дополнительного времени".

Изменения начнут действовать с сезона 2021/2022. Они распространяются на матчи всех еврокубков, в том числе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, правило выездного гола предусматривает, что при равном количестве забитых и пропущенных мячей командами в двух матчах серии плей-офф в следующую стадию выходит команда, забившая большее количество голов на выезде.