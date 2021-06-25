В Госдуме заверили, что в России никогда не будет налога на домашних животных

Содержание домашних животных в России никогда не будет облагаться налогом, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом пишет ТАСС.
Политик отметил, что в нашей стране такого налога "не было, нет и никогда не будет", поскольку здесь "особое отношение к животным".
"У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают", – сказал Бурматов.
В марте 2020 года Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог на домашних животных "бредом и провокацией". По его словам, это закончится тем, что хозяева начнут выбрасывать питомцев на улицу, чтобы попросту за них не платить.
Комментарии
...в России никогда не будет налога на домашних животных
Что-то подобное я уже слышал: ...пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет..я не буду менять конституцию...
народ потом "сам" попросит ввести налог)
Очередное вранье!
25.06.2021 15:03
внук мороз
Обязательно попросит) 146%
Просто концентрат чуши и маразма. Ну, удивляться тут нечему, раз у них сам шеф врёт как дышит. Про пенсию, про конституцию, про коктейли Молотова и прочее.
Просто попросят чипировать по 20 тыщ рублей и перечипировать каждый год со сменой фискального накопителя, маркировки и еще чего-нибудь подобного, чтобы вашего питомца в ветклинике не подменили на контрафактного.
Налога на животных не будет, но будет утилизационный сбор и плата за уборку территории и выбросы метана.
Все для блага граждан!
Вы знаете, а мы вам все равно верим....
Верю, будет.
Верю! Пенсионный возраст же обещал презик не повышать и не повысил же