В Госдуме заверили, что в России никогда не будет налога на домашних животных

Содержание домашних животных в России никогда не будет облагаться налогом, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом пишет ТАСС.

Политик отметил, что в нашей стране такого налога "не было, нет и никогда не будет", поскольку здесь "особое отношение к животным".

"У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают", – сказал Бурматов.

В марте 2020 года Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог на домашних животных "бредом и провокацией". По его словам, это закончится тем, что хозяева начнут выбрасывать питомцев на улицу, чтобы попросту за них не платить.