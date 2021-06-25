В воскресенье, 27 июня, в барнаульском микрорайоне Спутник перекроют улицу Смородиновую﻿ в районе пересечения с улицей Соловьиной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00. В это время на участке будут прокладывать водоотводную трубу.

В связи с этим движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 110: … ул. Соловьиная – ул. Ясеневая – ул. Кленовая – ул. Смородиновая, далее по маршруту;

по маршруту № 144: … Павловский тракт – ул. Смородиновая – ул. Кленовая – ул. Ясеневая – ул. Соловьиная, далее по маршруту.

Автомобилистов просят учитывать введённое ограничение и заранее планировать пути объезда.