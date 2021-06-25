Жуткий торнадо обрушился на Чехию и сровнял с землёй несколько деревень. Видео

Три человека погибли и 300 пострадали в результате разгула стихии на юге Чехии. Сильнейший торнадо разрушил целые районы нескольких сёл. Как сообщает Чешское телевидение, 32 тыс. семей остались без электричества. "Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 63 раненых. Трёх из них нам, к сожалению, спасти не удалось", – отметила представитель службы скорой медицинской помощи страны Михаэла Ботхова. Многие пострадавшие, по её словам, получили ранения от града, который прошёл в регионе. Градины были размером с теннисный мяч, – пишет ТАСС.
В соцсетях очевидцы выкладывают жуткие видео разбушевавшейся стихии.
Tornado in Brno, Czech Republic :O pic.twitter.com/KAfQ0AjcEZ— Oscar 🇵🇸 (@Brophyst) June 24, 2021
No ty vole pic.twitter.com/yVHJtU3ZgG— Nedakoňský vidlák (@nedavidlak) June 24, 2021
Комментарии
Секретное климатическое оружие Путина.Заметают следы Петрова и Баширова возле того склада.
опять Путин вмешался,жди санкций от коллективного деРьмократического запада
щас аборигны набегут , истерить начнут про крАвавый ГБ шный режим
Тут уж точно без знаменитой пары не обошлось.