Идеально. Фотографии, которые вызовут дикий восторг у перфекционистов

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Перфекционисты – люди, у которых всё должно быть идеально, без лишних деталей, а всё неровное должно быть ровным. Психологи утверждают, что перфекционизм является одним из признаков обсессивно-компульсивного расстройства. Постоянное стремление к совершенству и бесконечная критика, в том числе и себя, не очень хорошо сказывается на психике.

Но какое удовольствие можно получить, когда всё складывается идеально.