Идеально. Фотографии, которые вызовут дикий восторг у перфекционистов

Фото из сети Интернет
Перфекционисты – люди, у которых всё должно быть идеально, без лишних деталей, а всё неровное должно быть ровным. Психологи утверждают, что перфекционизм является одним из признаков обсессивно-компульсивного расстройства. Постоянное стремление к совершенству и бесконечная критика, в том числе и себя, не очень хорошо сказывается на психике.
Но какое удовольствие можно получить, когда всё складывается идеально.
Комментарии
А фото где?))
Фото ещё не готовы-проявляются и закрепляются.
Написано же "фото из сети Интернет". Вот и шарьтесь, хежтег задан.
Дикий восторг немного откладывается.
Сейчас отфотошопят до идеальных и выложат )))
что на фото перед грузовиком ?
пол? снег?