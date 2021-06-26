Семь тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля от укусов клещей в регионе пострадали 7583 человека, из них 413 – за прошедшую неделю. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Из общего числа обратившихся в поликлиники почти треть – дети. Всего в медучреждения обратились 2197 детей в возрасте до 14 лет.
Как отмечают в пресс-службе, в Барнауле за это время от укусов членистоногих пострадали 2174 человек, в том числе 422 ребёнка.
Есть случаи заболевания клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.
"С начала эпидсезона зарегистрировано 200 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет и пять случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей до 14 лет, – уточнили в ведомстве. – Комиссионно подтверждены два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет".
Энцефалит обнаружили у 3,2% клещей, обследованных в лаборатории.
Комментарии
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7000 человек это очень много. И это только те, кто обратились. Я бы не удивился цифре 700, например. Почему столько?