Семь тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля от укусов клещей в регионе пострадали 7583 человека, из них 413 – за прошедшую неделю. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Из общего числа обратившихся в поликлиники почти треть – дети. Всего в медучреждения обратились 2197 детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечают в пресс-службе, в Барнауле за это время от укусов членистоногих пострадали 2174 человек, в том числе 422 ребёнка.

Есть случаи заболевания клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.

"С начала эпидсезона зарегистрировано 200 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет и пять случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей до 14 лет, – уточнили в ведомстве. – Комиссионно подтверждены два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет".

Энцефалит обнаружили у 3,2% клещей, обследованных в лаборатории.