Песков заявил о планах привиться против коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил прививаться вакциной против коронавируса. По его словам, после перенесенной в мае 2020 года болезни, у него выработалось много антител, но несмотря на это, он собирается пройти иммунизацию.

"Я пока не поставил (прививку – прим. ред.), потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться", – цитирует РИА Новости его слова.

Песков отметил, что в ближайшую неделю он собирается сделать прививку однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Напомним, что 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что болен коронавирусом вместе со своей женой Татьяной Навкой. Через несколько недель пресс-секретарь выздоровел и вернулся к работе. Позднее он признался, что во время заболевания он задумывался о написании завещания.