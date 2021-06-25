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Первый случай заражения штаммом "Дельта плюс" зафиксировали в России

, ИА "Амител"
Вирус, скорее всего, завезли из-за границы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" зафиксировали в России. Об этом рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

"Случай единственный и, скорее всего завозной", – цитирует "Фонтанка" слова эксперта.

Даниленко отметила, что штамм в единичных случаях зафиксирован в США и Великобритании. При этом об особенной опасности "дельты плюс" пока рано. По ее словам, по клинической картине пациента нельзя сказать, что он более опасен или смертелен, нежели другие известные варианты COVID-19.

Как ранее стало известно, штамм коронавируса "Дельта", первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатаны, с учётом скорости распространения "Дельты", штамм может стать доминирующим в мире.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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