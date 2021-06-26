Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 26 июня

Непогода сохранится в Алтайском крае в субботу, 26 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, утром местами по региону возможен туман. Дневная температура составит от +17 до +22 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле утром также возможен туман. В светлое время суток термометры в среднем покажут от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. Скорость ветра не должна превышать 8 м/с.