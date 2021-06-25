34 новых случая коронавируса подтвердили в Республике Алтай

34 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, общее число заражений достигло 17 644.

Коронавирус лабораторно подтвердили у девяти жителей Горно-Алтайска, у девяти жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей Майминского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Турочакского района.

Из больниц выписали еще 15 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 16 958 человек.

За весь период в регионе зарегистрировано 285 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 240 – от COVID-19, 45 – от иных причин.