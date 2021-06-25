Сергей Шубенков взял золото предолимпийского чемпионата России

Алтайский барьерист чемпион и двукратный призер мира Сергей Шубенков выиграл предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Спортсмен выиграл все три забега своей коронной дистанции – 110 метров с барьерами, причем в полуфинале установил рекорд европейского сезона – 13,24 с.

В финале Шубенков преодолел 110 метров чуть медленнее (13,37 с.), но этого оказалось достаточно для победы.

Напомним, в январе "Матч ТВ" сообщил, что Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови якобы нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещённого вещества.

Позднее Шубенков прокомментировал эти слухи. "Это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!" – подчеркнул спортсмен. Также на сообщения о возможном употреблении допинга отреагировали в ВФЛА и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

После пяти месяцев расследования независимой комиссии выяснилось, что фуросемид принимал не спортсмен, а его сын. Все подозрения с Шубенкова сняли.