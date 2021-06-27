Амур не спит. Астрологи назвали знаки зодиака, которые ещё встретят любовь этим летом

Летом хочется, чтобы грело не только солнышко, но ещё и любовь близкого человека. Правда, не всегда судьба подстраивается под наши желания. И случается так, что счастливые летние моменты разделить попросту не с кем. Но астрологи прогнозируют пяти знакам зодиака приход большой любви уже летом 2021 года, пишет Пятый канал. Рассказываем, кому звёзды в ближайшее время обещают вторую половинку, вместе с которой можно будет насладиться летом.

Рыбы

Рыбам астрологи обещают, что это лето станет по-настоящему не забываемым. И ссылаются на прогноз, по которому представителей знака ждёт судьбоносная встреча уже в июле. По словам астрологов, новый человек в жизни Рыб изменит вообще всё. Причём не на короткое время, а на месяцы и даже годы. Другими словами, звёзды обещают вам летом 2021 года большую и настоящую любовь. Человека, о появлении которого вы мечтали давно.

Овны

Овнов, кстати, тоже ждёт приятная встреча. И, вероятно, даже не одна. Астрологи уверяют, что в жизни представителей знака появится сразу несколько новых людей. И даже замечают, что, вероятнее всего, это будут Львы или Стрельцы. В общем, личная жизнь в ближайшее время по-настоящему закипит. Правда, и без проблем не обойдётся. Овны будут настолько очарованы сразу всеми, что могут затрудниться в выборе. А ведь счастье ждёт их лишь за одной дверью. Не избежать эмоций и семейным представителям знака: астрологи прогнозируют, что их ждут скандалы и ревность.

Львы

Львов тоже летом 2021 года ждёт любовь. Только не совсем новая. Астрологи пророчат представителям знака возвращение в их жизнь уже знакомого человека. Того, с кем предыдущая попытка отношений не увенчалась успехом. Кто знает, может, на этот раз чувства не просто вспыхнут с новой силой, а перерастут во что-то большее. Но и от мимолётного романа в этом случае Львы не застрахованы, предупреждают астрологи. Многое будет зависеть от того, какие уроки извлекли представители знака из прошлых неудач в личной жизни.

Весы

Весам астрологи советуют вообще не беспокоиться за свою личную жизнь и не тратить время на поиски. По их словам, этим летом всё случится само собой. Причём в самый нежданный и негаданный момент. Романтика, чувства и страсть накроют Весов с головой. И есть все шансы, что это будут отношения, которые затянутся на всю оставшуюся жизнь.

Стрельцы

И, наконец, Стрельцов летом 2021 года тоже ждёт любовь. Не короткая вспышка, а что-то продолжительное, светлое и настоящее. Правда, Стрельцам для этого придётся постараться. Не нужно полностью отдаваться чувствам и форсировать события, предупреждают астрологи. Лучше проявить терпение и дать этой любовной истории развиваться самостоятельно. Тогда это романтическое течение вынесет представителей знака точно туда, куда нужно.