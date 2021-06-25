Виктор Томенко пообщался с выпускниками Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, зампред правительства региона Игорь Степаненко и министр образования края Максим Костенко в день Всероссийского выпускного встретились с одиннадцатиклассниками.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в онлайн-формате в беседе с главой региона приняли участие свыше тысячи человек, представляющих 69 муниципальных образований.

Томенко пожелал юным жителям Алтайского края найти себя в профессии.

"Я желаю, чтобы вы сделали выбор в профессии. Найдите себя в нём, дерзайте, достигайте! Будьте благодарны свои наставникам, учителям, малой родине. Пусть у вас всё получится! Я действительно верю, что вы – наша гордость и будущее нашего края, – заявил губернатор. – Еще немного – и вы придёте на наши места, будете управлять городами, предприятиями, решать сложнейшие вопросы в медицине, будете учителями для кого-то. Пусть всё у вас получится".

После общения Томенко наградил лучших выпускников и педагогов.

Напомним, в профессиональных образовательных организациях Алтайского края началась приёмная кампания.

В 2021/22 учебном году число бюджетных мест для приёма на обучение составляет 11 413, что на 61 бюджетное место больше, чем в прошлом году. В их числе 6948 мест по программам подготовки специалистов среднего звена по 89 специальностям, ещё 4018 – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 42 профессиям.