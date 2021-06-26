Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в Республике Алтай лабораторно подтверждено 17 705 случаев заболевания. Больше всего заражённых зафиксировали в Горно-Алтайске – 5721 человека.

За прошедшие сутки выздоровели 17 пациентов. По данным на 26 июня, за весь период в регионе выздоровели 16 975 человек.

За всё время в Республике Алтай скончались 285 пациентов с коронавирусом.

Всего проведено 220 804 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 902 пробы.