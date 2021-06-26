Состояние певицы МакSим ухудшилось

Уровень поражения лёгких у певицы МакSим вырос до 75%. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Врачи перевели её в условную группу "КТ-4". К ней относят всех заражённых коронавирусом с обширным поражением лёгких.

Состояние певицы оценивается как тяжёлое. Она остаётся в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Диагноз "коронавирус" пока официально не подтверждён.

Напомним, что о подключении певицы к аппарату ИВЛ стало известно 19 июня. Тогда уровень поражения лёгких составлял 40%. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Позднее эту информацию официально подтвердил представитель МакSим.