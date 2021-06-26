Необходимый, но щадящий. Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер

22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил антиковидные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Теперь в регионе запрещены массовые мероприятия, численность которых превышает тысячу человек. А работа театров, кинотеатров, спортивных объектов разрешена при заполняемости залов не более 50% от их вместимости. Amic.ru поговорил с представителями сфер, которых коснулся указ, и выяснил, что они думают по этому поводу.

Расслабились и забыли

"Щадящим" назвал депутат АКЗС и директор зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев указ Виктора Томенко о противоковидных мерах в Алтайском крае. По его словам, решение губернатора о возвращении ряда ограничений было правильным.

"Указ губернатора об ужесточении мер – очень правильное решение. Я даже скажу, что у нас очень щадящие меры приняты. Например, ограничение числа людей на мероприятиях до 1000 человек маячит нам перспективой остаться без Дня города. А остальные мероприятия столько участников и не собирали", – сказал Писарев.

Он отметил, что весной и летом люди расслабились и забыли о коллапсе, который был осенью 2020 года. Но сейчас приходит понимание, что идёт волна и ситуация с коронавирусом серьёзная.

"Прошлой осенью очень многие мне звонили, как депутату АКЗС, и просили помощи. Нужны были лекарства, помните, что антибиотики и противовирусные тогда пропали, кому-то срочно нужно было делать КТ, кто-то просил помочь с госпитализацией. Потом наступило затишье. И люди расслабились, забыли. А вот сейчас снова начались звонки. Это не шутки, это не игра. Думаю, что если мы все вместе будем соблюдать указанные меры – носить маски, соблюдать дистанцию, а самое главное, вакцинируемся, – то тогда вся эта волна пройдёт очень быстро и мы вернёмся к привычной жизни", – сказал Сергей Писарев.

Главное – здоровье

Со всей серьёзностью отнестись к исполнению указа губернатора призвала коллег министр культуры Елена Безрукова на своей странице в соцсетях. И не потому, что грозят какие-то санкции, а потому что это показатель социальной ответственности.

"Когда случается беда – мы лихорадочно начинаем искать помощи, но порой не предпринимаем достаточных мер, чтобы не допустить этой беды", – пишет она.

Безрукова также сообщила, что сейчас в Алтайском крае корректируют форматы ранее запланированных культурных мероприятий. Часть из них отменят, а часть переведут с открытых площадок в залы: там реальнее контролировать соблюдение необходимых мер, сказала министр культуры.

Не ждут убытков из-за ужесточения мер и кинотеатры региона. По словам руководителя отдела рекламы и репертуара в сети "Киномир" Анастасии Семенчиной, после начала пандемии зрителей даже на самых кассовых фильмах было меньше 50%.

"Жить будем. Сейчас редко можно увидеть зал заполненным наполовину. Поэтому работаем как обычно", – сказала amic.ru Анастасия Семенчина.

Она указала, что ещё и до указа губернатора в кинотеатрах сети требовали обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Исполнять указ губернатора намерены и спортивные заведения региона. Главное сейчас – это здоровье, подчеркнул президент футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Алексей Минин:

"Мы все читали указ губернатора. Конечно, мы будем его исполнять. Если будет нужно, на стадионе мы готовы вновь ввести "чистые зоны", обязательную термометрию и рассадить зрителей в шахматном порядке. За год пандемии мы уже привыкли к этим ограничениям. Мы не имеем права нарушать правила, позвать на стадион больше болельщиков, чем положено. Это наше и ваше здоровье".

Он также сообщил, что из-за пандемии в прошлом сезоне значительно упала посещаемость матчей. Если до этого на матчи ходило около 1,5 тысячи человек, то сейчас около 600-700. Но зато в три раза выросла аудитория телетрансляций. Поэтому чем быстрее закончится пандемия, тем скорее заполнятся трибуны.

Об этом же напомнила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова, комментируя необходимость ведения ограничений в регионе:

"Избегая посещений многолюдных мест, необязательных поездок и путешествий, развлечений в клубах и на концертных площадках, можно уменьшить риск заболевания. Сейчас, на фоне ежедневно нарастающего количества заболевших, это особенно важно для всех граждан".

Маски для привитых и переболевших

Ольга Егорова призвала жителей региона соблюдать масочный режим. При этом она подчеркнула, что носить маску необходимо и тем, кто уже переболел коронавирусом, и даже тем, кто поставил прививку. Так как эти люди не болея сами могут быть переносчиками инфекции.

"Наличие антител у переболевших коронавирусом – это лишь временная иммунная защита, которая не исключает повторного заражения. Использование масок необходимо и вакцинированным. Человек может быть переносчиком COVID-19 и тем самым представлять опасность для окружающих. Поэтому масками обязательно нужно пользоваться при посещении общественных мест", – пояснила amic.ru Ольга Егорова.

Справка: Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора в рамках проекта "Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период" проводил анализ эффективности использования СИЗ. Установлено, что ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза.

Надежда на вакцинацию

Ольга Егорова подчеркнула, что масочный режим помогает лишь сдерживать распространение коронавируса. Остановить же пандемию поможет только иммунизация.

Кстати, многие предприятия Алтайского края организуют выездную вакцинацию для своих коллективов. В субботу, 26 июня, такая прививочная кампания пройдёт и в барнаульском зоопарке. По словам его директора Сергея Писарева, попросить приехать медиков с вакциной в парк решили сами сотрудники. Хотя ещё недавно большинство из них были настроены категорически против прививки.

"Мы у себя в коллективе часто разговаривали о коронавирусе, и 99% моего коллектива говорили, что прививаться не будут. Так вот, завтра весь коллектив Барнаульского парка будет вакцинироваться. И это была не моя инициатива. Я вообще считаю, что решение прививаться или нет должно быть правом каждого человека. Коллектив сам пришёл ко мне и попросил договориться с Минздравом о прививке. Просто люди видят, что происходят, приходит осознание серьёзности ситуации и мнение меняется", – рассказал Сергей Писарев.

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на 26 июня, за сутки в Алтайском крае выявлено 155 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 24 февраля.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в регионе ждут в конце июля. Он подчеркнул, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Алтайском крае резко ухудшилась. В госпиталях сейчас разворачивают дополнительные койки. Также министр сообщил, что в этот раз ковидом тяжело болеют молодые в возрасте 20-49 лет.