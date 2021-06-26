Суббота, 26 Июнь, 14:13

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,17
€ 86,19
21°


5409088 +0
Обь
342см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

Необходимый, но щадящий. Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер

, ИА "Амител"
В регионе отменят часть культурных мероприятий, а в кинотеатрах ограничили число зрителей

22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил антиковидные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Теперь в регионе запрещены массовые мероприятия, численность которых превышает тысячу человек. А работа театров, кинотеатров, спортивных объектов разрешена при заполняемости залов не более 50% от их вместимости. Amic.ru поговорил с представителями сфер, которых коснулся указ, и выяснил, что они думают по этому поводу.

Расслабились и забыли

"Щадящим" назвал депутат АКЗС и директор зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев указ Виктора Томенко о противоковидных мерах в Алтайском крае. По его словам, решение губернатора о возвращении ряда ограничений было правильным.

"Указ губернатора об ужесточении мер – очень правильное решение. Я даже скажу, что у нас очень щадящие меры приняты. Например, ограничение числа людей на мероприятиях до 1000 человек маячит нам перспективой остаться без Дня города. А остальные  мероприятия столько участников и не собирали", – сказал Писарев.

Он отметил, что весной и летом люди расслабились и забыли о коллапсе, который был осенью 2020 года. Но сейчас приходит понимание, что идёт волна и ситуация с коронавирусом серьёзная.

"Прошлой осенью очень многие мне звонили, как депутату АКЗС, и просили помощи. Нужны были лекарства, помните, что антибиотики и противовирусные тогда пропали, кому-то срочно нужно было делать КТ, кто-то просил помочь с госпитализацией. Потом наступило затишье. И люди расслабились, забыли. А вот сейчас снова начались звонки. Это не шутки, это не игра. Думаю, что если мы все вместе будем соблюдать указанные меры – носить маски, соблюдать дистанцию, а самое главное, вакцинируемся, – то тогда вся эта волна пройдёт очень быстро и мы вернёмся к привычной жизни", – сказал Сергей Писарев. 

Главное – здоровье

Со всей серьёзностью отнестись к исполнению указа губернатора призвала коллег министр культуры Елена Безрукова на своей странице в соцсетях. И не потому, что грозят какие-то санкции, а потому что это показатель социальной ответственности. 

"Когда случается беда – мы лихорадочно начинаем искать помощи, но порой не предпринимаем достаточных мер, чтобы не допустить этой беды", – пишет она. 

Безрукова также сообщила, что сейчас в Алтайском крае корректируют форматы ранее запланированных культурных мероприятий. Часть из них отменят, а часть переведут с открытых площадок в залы: там реальнее контролировать соблюдение необходимых мер, сказала министр культуры.

Не ждут убытков из-за ужесточения мер и кинотеатры региона. По словам  руководителя отдела рекламы и репертуара в сети "Киномир" Анастасии Семенчиной, после начала пандемии зрителей даже на самых кассовых фильмах было меньше 50%.

"Жить будем. Сейчас редко можно увидеть зал заполненным наполовину. Поэтому работаем как обычно", – сказала amic.ru Анастасия Семенчина.

Она указала, что ещё и до указа губернатора в кинотеатрах сети требовали обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.  

Исполнять указ губернатора намерены и спортивные заведения региона. Главное сейчас – это здоровье, подчеркнул президент футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Алексей Минин: 

"Мы все читали указ губернатора. Конечно, мы будем его исполнять. Если будет нужно, на стадионе мы готовы вновь ввести "чистые зоны", обязательную термометрию и рассадить зрителей в шахматном порядке. За год пандемии мы уже привыкли к этим ограничениям. Мы не имеем права нарушать правила, позвать на стадион больше болельщиков, чем положено. Это наше и ваше здоровье".

Он также сообщил, что из-за пандемии в прошлом сезоне значительно упала посещаемость матчей. Если до этого на матчи ходило около 1,5 тысячи человек, то сейчас около 600-700. Но зато в три раза выросла аудитория телетрансляций. Поэтому чем быстрее закончится пандемия, тем скорее заполнятся трибуны. 

Об этом же напомнила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова, комментируя необходимость ведения ограничений в регионе:

"Избегая посещений многолюдных мест, необязательных поездок и путешествий, развлечений в клубах и на концертных площадках, можно уменьшить риск заболевания. Сейчас, на фоне ежедневно нарастающего количества заболевших, это особенно важно для всех граждан".

Маски для привитых и переболевших

Ольга Егорова призвала жителей региона соблюдать масочный режим. При этом она подчеркнула, что носить маску необходимо и тем, кто уже  переболел коронавирусом, и даже тем, кто поставил прививку. Так как эти люди не болея сами могут быть переносчиками инфекции. 

"Наличие антител у переболевших коронавирусом – это лишь временная иммунная защита, которая не исключает повторного заражения. Использование масок необходимо и вакцинированным. Человек может быть переносчиком COVID-19 и тем самым представлять опасность для окружающих. Поэтому масками обязательно нужно пользоваться при посещении общественных мест", – пояснила amic.ru Ольга Егорова. 

Справка: Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора в рамках проекта "Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период" проводил анализ эффективности использования СИЗ. Установлено, что ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза.

Надежда на вакцинацию

Ольга Егорова подчеркнула, что масочный режим помогает лишь сдерживать распространение коронавируса. Остановить же пандемию поможет только иммунизация.

Кстати, многие предприятия Алтайского края организуют выездную вакцинацию для своих коллективов. В субботу, 26 июня, такая прививочная кампания пройдёт и в барнаульском зоопарке. По словам его директора Сергея Писарева, попросить приехать медиков с вакциной в парк решили сами сотрудники. Хотя ещё недавно большинство из них были настроены категорически против прививки.  

 "Мы у себя в коллективе часто разговаривали о коронавирусе, и 99% моего коллектива говорили, что прививаться не будут. Так вот, завтра весь коллектив Барнаульского парка будет вакцинироваться. И это была не моя инициатива. Я вообще считаю, что решение прививаться или нет должно быть правом каждого человека. Коллектив сам пришёл ко мне и попросил договориться с Минздравом о прививке. Просто люди видят, что происходят, приходит осознание серьёзности ситуации и мнение меняется", – рассказал Сергей Писарев.   

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на 26 июня, за сутки в Алтайском крае выявлено 155 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 24 февраля.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в регионе ждут в конце июля. Он подчеркнул, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Алтайском крае резко ухудшилась. В госпиталях сейчас разворачивают дополнительные койки. Также министр сообщил, что в этот раз ковидом тяжело болеют молодые в возрасте 20-49 лет.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.06.2021 13:37
- гость -

Щадящие меры до добра не доведут в данной ситуации.

26.06.2021 13:40
- гость -

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что охват тестированием на коронавирус остается ниже нормативного в Алтайском крае.

"Охват тестирования [на коронавирус] вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. НО МЕНЬШЕ 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край..."

РАЗВЕ НЕ НАДО КАК МОЖНО СКОРЕЕ ВЫЯВЛЯТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ?

26.06.2021 13:44
- гость -

Щадящий...

Как написал АМИТЕЛ, в городской больнице № 5, которая считается главным ковидным госпиталем Барнаула, свободных коек не осталось.

26.06.2021 13:46
- гость -

Минздрав, ау! Как ситуацию с койками разруливаете?

26.06.2021 13:46
- гость -

Минздрав, ау! Как ситуацию с койками разруливаете?

26.06.2021 13:48
- гость -

Вот реально народ за дураков держат. Ост%$%ло уже. А где свинной грипп? Где международный терроризм? Новую пукалку придумали. Противно!!!

26.06.2021 13:50
- гость -

Комментарии только правильные проходят?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:55
"Великая депрессия станет "детской игрушкой". Экономисты предрекают мировой кризис 0
13:25
Необходимый, но щадящий. Как в Алтайском крае относятся к ужесточению противоковидных мер 7
12:51
Барнаулец зарезал младшего брата после застолья 2
12:14
Прирост продолжается. Свыше 150 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 0
11:42
Жители Алтая смогут ставить недвижимость на учёт и получать на неё права одновременно 0
11:06
На Алтае два рецидивиста обокрали предприятие и продали украденное "за копейки" 0
10:42
Состояние певицы МакSим ухудшилось 0
10:06
Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае? 6
09:41
Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:03
Массовая иммунизация: барнаульское предприятие "Стройберг" вакцинировало 80% работников 33
08:34
Советский отдых на пляже: как это было 4
08:03
Семь тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей 3
07:36
Какое новое пособие смогут оформить беременные с 1 июля и что для этого нужно? 1
07:02
Приметы на 26 июня. Почему нельзя жаловаться и ходить на свидания на Акулину Гречишницу 0
06:32
Когда мы были молодыми: школьные снимки знаменитостей 13
06:03
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 26 июня 1
23:52
Такой день. Дело против мэрии Барнаула и обращение к Путину из-за сельской школы 0
23:12
Мишустин сообщил о росте цен на ПЦР-тесты на коронавирус в России 5
22:49
Виктор Томенко пообщался с выпускниками Алтайского края 1
22:18
В Алтайском крае от ковида привили 27% работников спортивной отрасли 0
21:47
Песков заявил о планах привиться против коронавируса 0
21:15
Жителя города Горького осудили за поджог дачи отца сожительницы из Барнаула 4
20:48
34 новых случая коронавируса подтвердили в Республике Алтай 0
20:18
Против городского комитета возбудили дело после наезда авто на девочку в Барнауле 5
19:46
Сергей Шубенков взял золото предолимпийского чемпионата России 2
19:27
Первый компонент вакцины от COVID-19 заканчивается в Новосибирске 6
19:07
Порядка 70 тысяч барнаульцев получили горячую воду раньше обещанного срока 1
18:45
Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 26 июня 1
18:25
Первый случай заражения штаммом "Дельта плюс" зафиксировали в России 2
18:03
Америка у вас на кухне: где быстро и удобно заказать доставку из США 1
17:51
В Барнауле осталось всего 65 свободных коек для больных коронавирусом 9
17:39
Жительница Алтайского края обратилась к Путину из-за закрытой школы в селе 4
17:27
В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Инфографика 23
17:15
В барнаульском микрорайоне Спутник перекроют улицу 0
17:03
Изучай играя. Как в Барнауле работает языковой центр с "настолками" вместо учебников 3
16:54
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках 0
16:43
Экс-начальника алтайской налоговой инспекции приговорили к колонии 1
16:32
Жуткий торнадо обрушился на Чехию и сровнял с землёй несколько деревень. Видео 8
16:15
Град и другие аномалии. Чем запомнится июнь 2021 года жителям Алтайского края? 0
16:02
В Барнауле жителям Индустриального района стал доступен гигабитный интернет МТС 2
15:50
В России с начала пандемии выявили более 5,4 млн заразившихся коронавирусом 0
15:38
Защитники Речного вокзала в Барнауле выйдут на второй пикет 27
15:27
В Алтайском крае продают городской водопровод за 23 млн рублей 2
15:15
Ограничений всё больше. Где и что запретили в России из-за третьей волны коронавируса 52
15:03
Семьи с одним ребёнком теперь могут оформить льготную ипотеку в ВТБ 0
14:52
В Госдуме заверили, что в России никогда не будет налога на домашних животных 15
14:39
Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда ждать потепления? 1
14:27
Названа возможная причина смерти мужчины рядом с банком в Барнауле 0
14:15
Всегда +28. В Барнауле открыли тёплый детский бассейн под открытым небом 0
13:59
Слишком много желающих. В российском регионе приостановили вакцинацию от ковида 7

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.