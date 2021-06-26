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Новости

Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение коронавируса

, ИА "Амител"
Жара, возможно, снижает интенсивность циркуляции вируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что для точного анализа влияния жары на коронавирус пока нет данных. Об этом сообщает ТАСС.

"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса будет чуть позже", – отметила специалист.

Тем не менее, по её словам, жаркая погода действительно может снижать интенсивность циркуляции вируса, но только в случае соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

Ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "Дельта", первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.06.2021 16:35
- гость -

Тем не менее, по ее словам, жаркая погода действительно может снижать интенсивность циркуляции вируса

Наталья Пшеничная, развитие эпидемии в Индии, Бразилии и других странах с очень жарким климатом ни чему не учит.

26.06.2021 16:50
- гость -

Ничуть жара не помогает от короны... увы.... Это вам не грипп.

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