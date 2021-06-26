Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что для точного анализа влияния жары на коронавирус пока нет данных. Об этом сообщает ТАСС.

"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса будет чуть позже", – отметила специалист.

Тем не менее, по её словам, жаркая погода действительно может снижать интенсивность циркуляции вируса, но только в случае соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

Ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "Дельта", первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане.