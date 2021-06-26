Власти США назвали НЛО угрозой нацбезопасности

Неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для национальной безопасности США. Об этом сказано в докладе разведки.

"Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со всё более загруженным воздушным пространством", – сказано в документе.

Докладчики отмечают 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось распознать, сообщает РИА Новости. Пока однозначных выводов о природе этих объектов нет. Для их изучения потребуется время.