В США полицейского приговорили к 22,5 года колонии за убийство Джорджа Флойда

Суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор озвучил судья Питер Кэхилл. Сторона обвинения запрашивала 30 лет колонии.

Судья отметил, что его решение не основано на "эмоциях, симпатиях или общественном мнении". Он также добавил, что наказание более жёсткое, чем в других подобных случаях, поскольку убийство было совершено с особой жестокостью и превышением должностных полномочий.

Шовин может рассчитывать на досрочное освобождение после 15 лет заключения.

Напомним, что ранее судимого 46-летнего Джорджа Флойда арестовали 25 мая 2020 года. Шовин придавил его шею коленом и Флойд скончался от удушения. Это стало поводом для массовых протестов.