Впервые с января в России выявили свыше 21 тысячи случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 21 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с 21 января 2021 года.

По сообщению федерального оперативного штаба, общее число заражённых в стране увеличилось до 5 430 753 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за прошедшие сутки возросло до 619. Это максимальный показатель с 24 декабря 2020 года.

Почти каждая пятая смерть пришлась на Санкт-Петербург. Здесь зарегистрировали сразу 107 летальных случаев.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 347. Всего уже выздоровели 4 943 986 человек.