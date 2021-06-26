Сборные Уэльса и Дании сыграют в первом матче стадии плей-офф чемпионата Европы

26 июня в 19:00 по московскому времени состоится первый матч стадии плей-офф чемпионата Европы по футболу. На поле встретятся национальные сборные Уэльса и Дании.

Игра пройдёт на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что сборная Уэльса вышла в плей-офф со второго места в группе А. Команда заработала 4 очка. Сборная Италии, которая вышла с первого места, набрала 9 очков.

Сборная Дании также закончила групповой этап на втором месте в группе B. В последнем матче группового этапа датчане обыграли сборную России со счётом 4:1. Это поражение не позволило россиянам выйти в основную стадию чемпионата Европы.